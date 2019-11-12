حزب العمال البريطاني يعلن تعرضه لهجوم سبراني واسع

أعلن ​حزب العمال البريطاني​ أنه تعرض لهجوم سبراني واسع النطاق على منصاته الإلكترونية، معربا عن ثقته في عدم حدوث اختراق للبيانات.

وأوضح أن الهجوم "أبطأ بعض أنشطة حملتنا الانتخابية قبل إصلاح الأمر"، مشيرا الى "أننا واجهنا هجوما معقدا وواسع النطاق على منصاتنا الإلكترونية، لكننا تخذنا إجراء سريعا وفشلت هذه المحاولات بسبب أنظمتنا ​الأمن​ية القوية. تم الحفاظ على سلامة منصاتنا".

وحذرت أجهزة الأمن البريطانية من مخاطر الهجمات الإلكترونية من جانب ​روسيا​ ودول أخرى لا سيما خلال فترة ​الانتخابات​ حيث يطلق الحزبان الرئيسيان في البلاد حملات دعاية إلكترونية لتوجيه رسائلهما لجمهور الناخبين.

وتجري ​بريطانيا​ انتخابات يوم 12 كانون الأول دعا إليها رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ في محاولة لكسر الجمود في عملية خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​ بعد ثلاث سنوات من استفتاء ​البريكست​.