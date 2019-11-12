مصر: متوقع خفض جديد لأسعار الفائدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرت وكالة رويترز، استطلاع رأي بخصوص أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري، وأفادت نتائج الاستطلاع، أنّه من المرجح أن تحظى أسعار الفائدة الرئيسية بالهبوط عقب خطوات سيتخذها البنك المركزي، للشهر الثالث على التوالي.

وتوقع 8 من أصل 14 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم، أن يخفض البنك المركزي، الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وتوقّع اثنان خفضًا بواقع 50 نقطة أساس وآخران خفضًا بواقع 150 نقطة أساس.

وقالت الاقتصادية، كالي ديفيز، في "أفريكان إيكونوميكس"، أنّ "نسبة التضخم المنخفضة في تشرين الأول/ أكتوبر، تفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس، مع الحفاظ على أسعار فائدة حقيقة جذابة".

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وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 3.1 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر، من 4.8 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، وهو الأقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2005، حسب بيانات "رفينيتيف".

ويستهدف البنك المركزي تضخمًا عند 9 بالمئة (يزيد أو ينقص 3 بالمئة). وكان قد خفض أسعار الفائدة إجمالًا بواقع 200 نقطة أساس في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر.

وقال محللون، إنّ قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي سيدعم قرار المركزي المصري خفض الفائدة، ولكن الاقتصاديين توقعوا أيضًا أن تبدد معدّلات التّضخم المستخدمة للمقارنة في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر في 2018، والتي كانت منخفض نسبيًا، تأثير سنة الأساس المواتي.