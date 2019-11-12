السعودية: اتفاق الرياض خطوة محورية في إنهاء أزمة اليمن

جددَّ مجلس الوزراء السعودي، ترحيب المملكة بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين ورعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

وأكد المجلس خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ - مواصلة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها.

وأشاد بحرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن

وتحقيق تطلعات شعبه، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم.من جهته.. قال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة - في بيانه عقب الجلسة - : "إن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لما واكب توقيع اتفاق (الرياض) من أصداء دولية وعربية، تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيع اتفاق الرياض، وتثمين الجهود التي بٌذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز وحدته وازدهاره".وأشار الشبانة إلى أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، لافتًا إلى ما أكدته المملكة من دعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.