انطلاق فعاليات منتدى السلام العالمي في باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العاصمة الفرنسية باريس تستضيف النسخة الثانية من "منتدى باريس للسلام"، بحضور عشرات رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني، في بادرة يراد منها أن تكون متميزة عن منتدى "دافوس" الاقتصادي الشهير، أو عن مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ.

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