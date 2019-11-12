باحث يؤكد تدهور علاقات أمريكا و تركيا بعد تقرب الأخيرة من روسيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال محمد الديهي، الباحث في الشؤون التركية، إن العلاقات التركية الأمريكية، في الفترة الأخيرة شهدت تدهورا كبيرا بسبب سياسات الرئيس التركي أردوغان، والذي من المقرر أن يقوم بزيارة رسمية إلى أمريكا خلال الفترة المقبلة، مع وجود خوف في الشارع الأمريكي من حدوث اندلاع تظاهرات بسبب زيارة أردوغان.

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وأضاف الديهي، خلال لقاء مع قناة "اكسترا نيوز"، أن أردوغان أصبح يتقرب مؤخرا من الدولة الروسية، خاصة بعد استيراد منظومة الصواريخ الروسية، والاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا، وإنشاء منطقة أمنة في شمال سوريا، وهذا يشير إلى أن هناك تغير كبير في مستوى العلاقات بين أمريكا وتركيا، الذي ظلت نحو 70 عاما من العلاقات الجيدة بين الطرفين.

وتابع الديهي، أن أمريكا خسرت الكثير من الأموال في المنطقة بسبب تركيا وهو ما يعمل ترامب على تجاوزه، خاصة بعد أن أكدت المعلومات تورط تركيا في تمويل الجماعات الإرهابية، والسماح لهم بالمرور عبر أراضيها إلى سوريا.