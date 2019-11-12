لأسبابٍ أمنيّة، تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني مدّة أسبوع

وكالات- قال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم، الإثنين 11 نوفمبر 2019، أنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة غدا الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لدواع أمنية.

ودعا المحتجون إلى منع الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت غدا.