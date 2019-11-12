وكالات- قال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم، الإثنين 11 نوفمبر 2019، أنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة غدا الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لدواع أمنية.
ودعا المحتجون إلى منع الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت غدا.
كانت هذه تفاصيل خبر لأسبابٍ أمنيّة، تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني مدّة أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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