إدخال الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر إلى المستشفى

أعلن "مركز كارتر" في بيان، "إدخال الرئيس الأميركي السابق ​جيمي كارتر​ إلى مستشفى إيموري الجامعي، لإجراء عمليّة لتخفيف ضغط على دماغه تسبّب به نزيف جراء حادث سقوطه الأخير"، لافتًا إلى أنّ "كارتر يرتاح بشكل ملائم وزوجته روزالين الى جانبه".

وكان قد نُقل سابقًا إلى المستشفى لمعالجة كسر في الحوض أُصيب به بعد سقوطه في شهر تشرين الأول الماضي.

يُذكر أنّ كارتر الّذي تولّى الرئاسة بين عامي 1977 و1981 جَرح رأسه في حادث سقوط أيضا بداية الشهر، لكنّه في اليوم التالي تطوّع للمشاركة في نشاط لمنظمة "مسكن للإنسانية"، وظهر في الموقع المحدّد بعين سوداء وضمّادة على رأسه.