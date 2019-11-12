مصادر التيار للجمهورية: قد يكون هناك باب فرج باتجاه التكليف المقرون بتسهيل تأليف الحكومة

أكّدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لصحيفة "الجمهورية"، "أنّنا نواصل عمليّة التسهيل من أجل أن تكون لنا حكومة في أسرع وقت ممكن، وفقًا لمقتضيات ​الدستور​ وانسجامًا مع مطالب الناس"، لافتةً إلى أنّه "قد يكون هناك باب فرج باتجاه التكليف المقرون بتسهيل التأليف، وهذا هو جوهر ما يقوم به رئيس الجمهورية ​ميشال عون​".

وعبّرت عن "التناقض نفسه في المفاوضات الّتي تسارعت في الساعات الثماني والأربعين الماضية على خط رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ و"​الثنائي الشيعي​"، حيث فشل وزير المال بحكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" ​حسين خليل​، في إقناع الحريري القبول بحكومة "تكنوسياسيّة" مختلَطة بين سياسيّين واختصاصيّين، ولا تتضمّن أسماء يمكن اعتبارها "مستفزّة" لهذه الجهة أو تلك".