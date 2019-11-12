أكّدت مصادر "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الجمهورية"، "أنّنا نواصل عمليّة التسهيل من أجل أن تكون لنا حكومة في أسرع وقت ممكن، وفقًا لمقتضيات الدستور وانسجامًا مع مطالب الناس"، لافتةً إلى أنّه "قد يكون هناك باب فرج باتجاه التكليف المقرون بتسهيل التأليف، وهذا هو جوهر ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون".
وعبّرت عن "التناقض نفسه في المفاوضات الّتي تسارعت في الساعات الثماني والأربعين الماضية على خط رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري و"الثنائي الشيعي"، حيث فشل وزير المال بحكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل، في إقناع الحريري القبول بحكومة "تكنوسياسيّة" مختلَطة بين سياسيّين واختصاصيّين، ولا تتضمّن أسماء يمكن اعتبارها "مستفزّة" لهذه الجهة أو تلك".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التيار للجمهورية: قد يكون هناك باب فرج باتجاه التكليف المقرون بتسهيل تأليف الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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