شكرا لقرائتكم أنباء عن قتلى بانفجار قرب السفارة اللبنانية في دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد إعلام النظام السوري، الثلاثاء، بوجود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار استهدف مبنى في المزة الغربية قرب السفارة اللبنانية في العاصمة دمشق.

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