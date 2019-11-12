شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يفتح قضية احتكار الاستيراد فى طلب إحاطة موجه إلى وزير الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بطلب إحاطة مقدم إلى وزير الصناعة والتجارة، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، مما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددة من أصحاب النفوذ والعلاقات.

وكذلك قيام صغار المستوردين بالاستيراد على أسماء أصحاب النفوذ من التجار وذلك مقابل دفع مبلغ قيمته 10 آلاف دولار للحاوية الصغيرة، و20 ألف دولار للحاوية الكبيرة، الأمر الذى يوجد معه شبه فساد فى عملية لتسجيل الأسماء بعينها بالرغم من أن بعض الشركات لديها نفس الدفوع والحجج إلا أنها قامت بالترخيص لأفراد وكان الهدف هو الحد من الاستيراد.

وأكد وكيل البرلمان فى طلب الإحاطة، أنه على الرغم من مناقشة هذا الموضوع، ووعد الوزير باتخاذ بعض الاجراءات حيال هذا الموضوع، إلا أنه لم يتم تفعيل أى شئ حتى الآن.