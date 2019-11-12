نفى مصدر ميداني عسكري سوري لـ"النشرة" وجود اي تحرك غير اعتيادي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية" موضحا ان "​الجيش السوري​ متواجد دائما على الحدود وضمن مواقعه ومنتشر في نقاطه على طول الحدود".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري سوري للنشرة: لا وجود لاي تحرك غير اعتيادي قرب الحدود اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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