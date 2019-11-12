رويترز: السلطات المكسيكية منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بان "السلطات المكسيكية منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل ​ايفو موراليس​".

وكان الرئيس البوليفي ايفو موراليس قد أعلن يوم أمس عن تقديم استقالته من منصبه، وذلك على خلفية ​الاحتجاجات​ ضد نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ المثيرة للجدل المتواصلة منذ تشرين الاول الماضي، والتي أسفرت عن فوزه، موضحاً "إننا نقدم الاستقالة كي لا يتعرض إخواننا وأخواتنا من الموظفين الحكوميين لهجمات وتهديدات".

ووصف الحالة الراهنة في ​بوليفيا​ بأنها انقلاب على ​الدولة​، مخاطبا الشعب البوليفي: "أود أن أقول لكم إن كفاحنا لم ينته، وأؤكد أن نضالنا من أجل المساواة و​السلام​ متواصل"، مشيراً إلى أن "واجبي الآن كرئيس هو إيجاد طريق لتهدئة الوضع".