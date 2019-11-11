عاجل.. مسلح يطعن أعضاء فرقة مسرحية بالسعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن جهات أمنية في العاصمة الرياض، ألقت القبض، مساء اليوم، على شخص قام بطعن أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله.
وأوردت المصادر ذاتها، ان المعني بالأمر مقيم عربي بحوزته سلاح السكين حيث قام بطعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله.
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