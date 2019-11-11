أحمد المسماري: الجيش الليبي يواصل مطاردة ميليشيات الوفاق جنوب شرق طرابلس

الإثنين 11 نوفمبر 2019

قال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن القوات المسلحة تواصل مطاردة التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق جنوب شرق العاصمة طرابلس.



وأكد المسماري في تدوينة له على الفيس بوك، "مطاردة ناجحة من قبل وحدات القوات المسلحة (للتشكيلات المسلحة) من محيط مصنع اسمنت سوق الخميس مسيحل إلى غرب مشروع الهيرة ولازالت المطاردة مستمرة وانهيار في صفوف الميليشيات"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الإثنين.

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ووفقا لموقع 24، من جانبه أكد مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور العاصمة طرابلس.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "لازالت عمليات الاستنزاف مستمرة جواً وبراً، حيث قامت مقاتلات السلاح الجوي بتنفيذ أكثر من طلعة جوية قتالية استهدفت من خلالها مواقع ثابتة كالمعسكرات والأوكار والمتحركة كالدبابات والآليات والأفراد، وأصبح الخناق يضيق على تلك الجماعات الإرهابية، وأصبحت قواتهم تتقهقر وتتراجع إلى داخل مركز العاصمة لعدم قدرتها على المواجهة حتى بعد أن جندوا الأطفال صغرين السن والذين نعتبرهم مغرر بهم ونحاول نصيحتهم بالرجوع إلى أمهاتهم وإلى دراستهم لأننا في الحقيقة هذا الأمر يزعجنا ويثير الشفقة في قلوبنا ولكن لا حل آخر أمامنا إذا لم يرجعوا إلى رشدهم وتركوا سلاحهم"، بحسب تعبيره.