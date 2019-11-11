شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعرب عن قلقها من استمرار العنف في العراق والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أمله في تمكن القيادات السياسية في العراق من الإسراع بالخروج من الاضطراب الحالي وما يُصاحبه من عنف، مُعرباً عن الحزن والأسف لاستمرار سقوط ضحايا من المتظاهرين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

Advertisements وأكد مصدر في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صحافي اليوم الإثنين، أن أبو الغيط يتفهم اعتبارات الدولة وضرورة السيطرة على الوضع الأمني والحيلولة دون الفوضى، ولكنه يشعر في ذات الوقت بقلق متزايد من استمرار العنف دون أفق واضح لوقف نزيف الدم، مُتمنياً تجنب انزلاق العراق إلى مزيد من الاضطراب خاصةً في ظل ما يتعرض له من تدخلات وضغوط خارجية مرفوضة تزيد حتماً من تعقيد الأمور.

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