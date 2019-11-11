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شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت تحتفي بتوقيع اتفاقية الرياض وسط احتفالات كبيرة والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
احتفل أبناء مديرية سيئون في أمسيات فرائحية، رافعين فيها صورة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وأعلام دول التحالف، معبرين بذلك عن فرحهم بالانتصار السياسي الذي حققه المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال التوقيع على اتفاقية الرياض.
حيث تخلل تلك الاحتفالات:( إطلاق للألعاب النارية، ومسيرات بالدراجات النارية، وإقامة ألعاب شعبية)، وقد كان للقيادات المحلية وأعضاء المراكز دور بارز في تنفيذ الاحتفالات بأحياء مدينة سيئون ومناطقها.
وخرج أبناء مدينة سيئون إلى الشوارع محتفلين بفرحتهم المتمثلة في توقيع المجلس الانتقالي اتفاقية الرياض، حيث انطلقت مسيرة حاشدة- ليلة توقيع الاتفاقية- من حي السحيل إلى منصة الشهداء مرورا بشارع الجزائر وجولة الشافعي ووصولا إلى ساحة قصر سيئون، وقد كانوا يرددون هتافات وطنية ومقاطع غنائية مع إطلاق للألعاب النارية في جميع شوارع المدينة، وفي اليوم التالي نفذت فعاليات غنائية في حل السحيل.
وعبر المواطنون المشاركون في الاحتفالات التي نفذت في كل الأحياء والمناطق عن فرحتهم بهذا الحدث التاريخي الذي يمهد لطريق آمن يستعيد من خلاله المجلس الانتقالي الجنوبي كافة حقوق ومطالب شعب الجنوب، دون التخلي عن ثوابته الوطنية أو التفريط بالمكاسب التي حققها.
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