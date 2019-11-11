الشرطة السعودية: القبض على مقيم طعن أعضاء فرقة مسرحية بالرياض

الهجوم على الفرقة الاستعراضية أثار موجة انتقادات واسعة

أعلنت الشرطة السعودية، مساء الإثنين، القبض على مقيم طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال فعالية ترفيهية بالرياض.

وقالت الشرطة، بحسب قناة الإخبارية، إن مقيم أقدم على طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال فعالية ترفيهية بالرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الإثنين، فيديو يظهر شخص يهاجم أحد العروض الترفيهية، المقامة في حديقة الملز بالعاصمة السعودية الرياض، مما أثار مطالب واسعة بتوقيع أقصى العقوبة على الجاني.

وأظهرت لقطات الفيديو الذي تداوله مغردون، هجوم من مجهول على فرقة استعراضية كانت تؤدي عرضًا على المسرح، عندما تجمع حولها الناس للمشاهدة.





وكشف الفيديو سقوط عدد من أفراد الفرقة، والمهاجم أيضًا، وترددت أنباء عن أن الهجوم تسبب بطعن أكثر من شخص من أفراد الفرقة.

وأثار الهجوم حالة غضب عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بتوقيع أقصى العقوبة على هولاء المتطرفين، ودعوات لحماية السعودية.

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وقال مغرد يدعى أحمد المقاطي " الله يحفظ وطنا ويلعن مجرم يحاول إفساد حياة المواطنين.. بأذن الله يصلبونه على باب البولفيراد يا حي يا كريم".





وغرد أخر يدعى "فواز" قائلا:" حسبي الله ونعم الوكيل جعل يده الشلل".





وتابع مغرد ثالث يدعى الصحفي قاسم الخبراني : هجوم حديقة الملز عمل جبان لا يصدر إلا من شخص إرهابي أو مريض نفسي".





طالب مغرد يدعى ماس الحرابي على ضرورة إعدام هذه الشخص، قائل:" المفروض إعدام هذا الحيوان وصلبه".