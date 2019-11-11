الصدر: لن نسمح لأميركا بركوب الموجة وتحويل العراق لساحة صراع على غرار سوريا

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انه "لن يسمح لأميركا بتحويل العراق إلى سوريا، كساحة أخرى للصراع"، مهدداً بـ"أنه لن يسكت إذا كانت الانتخابات المبكرة التي دعا لها في وقت سابق، بإشراف أميركي" كما هدد بـ"تظاهرات مليونية في حال تدخلت أمريكا مرة أخرى".
وبين أن "الوطن لا يحتاج إلى دول الاستكبار ولا يحتاج إلى معونة الآخرين"، مشيراً إلى انه "مرة أخرى تثبت أميركا المحتلة بأنها حشرية وتتدخل بشؤون الآخرين، لكن العراق عراق الشعب، وهو من يقرر مصيره وخصوصا إذا التفتنا إلى أن احتلالها من جلب الفاسدين وسلطهم على رقاب الشعب وأنها تطالب بعدم حجب الإنترنت على الرغم من أنها المتحكم الأكبر بتلك الشبكة".
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