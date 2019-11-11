سلطات فرنسا وبريطانيا وألمانيا: جهودنا لنزع فتيل التوتر يزداد صعوبة بسبب تحركات إيران

أصدرت سلطات دول ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​ بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن "قلقهم بشدة بسبب استئناف ​إيران​ تخصيب اليورانيوم في فوردو".

واعتبرت سلطات الدول الثلاث أن "قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في فوردو يمثل تسارعا مؤسفاً لتخليها عن التزاماتها النووية".

ودعت إيران لـ"إلغاء كل قراراتها المتعارضة مع ​الاتفاق النووي​، والتعاون مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​".

وأشارت الدول الثلاث الى أن "جهودها لنزع فتيل التوتر في المنطقة تزداد صعوبة بسبب تحركات إيران الأخيرة".

وأكدوا عزمهم على مواصلة جميع الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي.

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