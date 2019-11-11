عباس وأردوغان أكدا هاتفيا أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بان "الرئيسين الفلسطيني ​محمود عباس​، والتركي ​رجب طيب أردوغان​ شددا في اتصال هاتفي على أهمية إجراء ​الانتخابات​ الفلسطينية"، مشيرةً إلى أن "عباس ثمن مواقف ​تركيا​ ودعمها للقضية الفلسطينية، في المحافل الدولية كافة وأردوغان وعد ببذل كل الجهود المطلوبة، من أجل إنجاح الانتخابات الفلسطينية".

ولفتت إلى ان "عباس أطلع نظيره التركي على تطورات ​القضية الفلسطينية​، خاصة فيما يتعلق ب​مدينة القدس​، وما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية يومية، ومحاولات تهويدها".