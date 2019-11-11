أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بان "الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والتركي رجب طيب أردوغان شددا في اتصال هاتفي على أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية"، مشيرةً إلى أن "عباس ثمن مواقف تركيا ودعمها للقضية الفلسطينية، في المحافل الدولية كافة وأردوغان وعد ببذل كل الجهود المطلوبة، من أجل إنجاح الانتخابات الفلسطينية".
ولفتت إلى ان "عباس أطلع نظيره التركي على تطورات القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، وما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية يومية، ومحاولات تهويدها".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس وأردوغان أكدا هاتفيا أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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