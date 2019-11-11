الرئيس البوليفي ايفو موراليس يستقيل من منصبه

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس أنه قدم استقالته من منصبه، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المتواصلة منذ تشرين الاول الماضي، والتي أسفرت عن فوزه، موضحاً "إننا نقدم الاستقالة كي لا يتعرض إخواننا وأخواتنا من الموظفين الحكوميين لهجمات وتهديدات".
ووصف الحالة الراهنة في بوليفيا بأنها انقلاب على الدولة، مخاطبا الشعب البوليفي: "أود أن أقول لكم إن كفاحنا لم ينته، وأؤكد أن نضالنا من أجل المساواة والسلام متواصل"، مشيراً إلى أن "واجبي الآن كرئيس هو إيجاد طريق لتهدئة الوضع".
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