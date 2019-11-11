إعلام الوطني الحر: لم ندع لتحركات أمام المجلس النيابي الثلاثاء

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في ​التيار الوطني الحر​ في بيان أنه "بعدما سرت اخبار عن مشاركة التيار الوطني الحر في التحركات الشعبية امام ​مجلس النواب​ الثلاثاء المقبل تزامناً مع الجلسة النيابية، يهم التيار ان يوضح انه لم يصدر عنه دعوة في هذا المجال، مؤكداً انه سيقوم بالتحرك اللازم في الزمان والمكان بهدف اقرار القوانين المرتبطة ب​مكافحة الفساد​، وخاصة قوانين رفع ​السرية المصرفية​ ورفع الحصانة واستعادة الاموال المنهوبة".

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