كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السوري يهدد تركيا بالحرب إذا لم تغادر سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، التهديد إلى ما وصفه بـ"المحتل التركي" بالحرب، إذا لم يغادر الأراضي السورية.

وقال الرئيس السوري، إن الاتفاق الروسي التركي بشأن الشمال السوري مؤقت، وهو يجعل الجموح التركي باتجاه تحقيق المزيد من الضرر عبر احتلال المزيد من الأراضي السورية وقطع الطريق على الأمريكي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتابع الأسد، "من هذا الجانب فالاتفاق خطوة إيجابية لا تحقق كل شيء، لكنها تخفف الأضرار وتهيئ الطريق لتحرير المنطقة في القريب العاجل"، مشيراً إلى أن التركي هو "وكيل أمريكي في هذه الحرب، وعندما لا يخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب".

وشدد الرئيس الأسد على أن دخول الجيش السوري إلى مناطق الشمال، هو تعبير عن دخول الدولة السورية بكل الخدمات، التي تقدمها وقد وصل الجيش إلى أغلب المناطق ولكن ليس بشكل كامل ومازالت هناك عقبات تظهر.

وأختتم كلامه، قائلاً: "الهدف النهائي هو العودة إلى الوضع السابق للمنطقة وهو سيطرة كاملة للدولة عليها، والأكراد في معظمهم كانوا دائما على علاقة جيدة مع الدولة ويطرحون أفكارا وطنية حقيقية".

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