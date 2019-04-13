كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 معلومة لا تعرفها عن الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد على حرصه الشديد على تماسك المنظومة الأمنية، موضحا اختياره الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيسًا للمجلس العسكري خلفًا له.
وترصد "الخليج 365" أهم 12 معلومات عن الفريق عبدالفتاح البرهان
1- قائد القوات البرية السودانية السابق.
2- المشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي.
3- المفتش العام للقوات المسلحة السودانية.
4- قائد الانقلاب العسكري.
5- أمضى أكثر حياته مؤخرا متنقلا ما بين اليمن ودولة الإمارات.
6- عين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس الانتقالي العسكري، بعد تنازل عوض بن عوف عن المنصب.
7- من أبناء منطقة قندتو، ووالدته من أسرة آل الشريف الحفيان وجدته لوالده من أسرة آل الشيخ عبود (أسرة الرئيس الأسبق عبود).
8- تخرج من مدرسة شندي الثانوية.
9- عمل في أغلب مناطق العمليات في الجنوب وغرب السودان، والتي اكتسب بها سمعة طيبه بعفة يده ونظافته، ونال احترام القبائل المختلفة وتجمعه علاقات طيبة معهم.
10- التحق بالكلية الحربية في أوائل الثمانينات وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل فريق أول.
11- حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وبعض الكورسات العسكرية داخليا وخارجيا.
12- عمل بمعظم الوحدات العسكرية بمدن السودان وكان ملحقا عسكريا بجمهورية الصين الشعبية.