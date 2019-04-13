كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 معلومة لا تعرفها عن الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عوض بن عوف تنحيه من منصبه لصالح الفريق عبد الفتاح البرهان.وأكد على حرصه الشديد على تماسك المنظومة الأمنية، موضحا اختياره الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيسًا للمجلس العسكري خلفًا له.

وترصد "الخليج 365" أهم 12 معلومات عن الفريق عبدالفتاح البرهان

1- قائد القوات البرية السودانية السابق.

2- المشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي.

3- المفتش العام للقوات المسلحة السودانية.

4- قائد الانقلاب العسكري.

5- أمضى أكثر حياته مؤخرا متنقلا ما بين اليمن ودولة الإمارات.

6- عين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس الانتقالي العسكري، بعد تنازل عوض بن عوف عن المنصب.



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