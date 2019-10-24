شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستغل الإخوان السوشيال ميديا للترويج للأكاذيب والشائعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، جماعة الإخوان تنفذ أجندة خارجية لإسقاط الدولة المصرية اقتصاديا وسياسيا، كما تسعى الجماعة من خلال نشرها الفوضى والشائعات إلى محاولة العودة للسلطة وبأى شكل وثمن حتى ولو على حساب الدماء وأمن الوطن والمواطنين.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"الخليج 365"، إن الإخوان تعتبر ملف التمويل الخارجى للجماعة من أهم أسباب انتهاجها نشر ثقافة الكراهية والعنف بين طبقات المجتمع المصرى، كما تحاول الجماعة وحلفائها على مواقع السوشيال ميديا استغلال بعض الأزمات والمشاكل اليومية للمواطن والضغوط الحياتية بتضخيم المشاكل والأزمات واستغلالها وتسيسها.

ولفت عبد الشكور عامر، إلى أن الجماعة تحاول من خلال خلاياها ولجانها الإلكترونية إحداث فتنة وفوضى داخلية وتشويه صورة مؤسسات الدولة من خلال افتعال حوارات ومحادثات على مواقع التواصل الاجتماعى ونسبتها للمسئولين وتروج على ألسنتهم وحساباتهم المزيفة حوارات غير حقيقية.