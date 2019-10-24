بسبب مظاهرات لبنان.. فارس كرم يفضل التضامن مع أهل وطنه ويلغي حفلة له في لمغرب

أعلن المغني اللبناني، فارس كرم، اليوم الأربعاء، عن إلغائه لإحياء أحد حفلاته التي كانت مقررة بالمغرب، بسبب الأوضاع التي يعيشها بلده لبنان.

ونشر كرم اليوم الأربعاء، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تدوينة قال فيها “نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل”.

وكان من المنتظر أن يحيي فارس كرم، نهاية الأسبوع الجاري، حفلة في الجديدة، إلى جانب المغربية زينة الداودية.

يشار إلى أن لبنان يعيش منذ أسبوع على وقع المظاهرات، حيث خرج الآلاف من المتظاهرين، رافعين شعارات الكرامة والعدالة، ومطلبين بتغييرات جذرية في النظام الحاكم.

حراك لبنان ومنذ بدايته، عرف انضمام عدد كبير من الوجوه الفنية المعروفة، حيث خرج المغنون والممثلون اللبنانيون للشوارع إلى كانب المتظاهرين، رافعين شعارات المطالبة بالتغيير والإصلاح.