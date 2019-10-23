بوتين: التبادل التجاري مع دول إفريقيا تجاوز الـ 20 مليار دولار

موسكو ـ د ب أ: كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس عن أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية تجاوز الـ 20 مليار دولار السنة الماضية، مشيرا إلى أن 40 بالمئة منه مع مصر وحدها. وقال بوتين خلال في افتتاح القمة والمنتدى الاقتصادي “روسيا ـ إفريقيا” بسوتشي الروسية: “نقدم محفزات تجارية بما في ذلك عبر العديد من المؤسسات الدولية” ، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم مقترحات وأفكارا معينة لتطوير الاقتصاد الأفريقي. وأضاف أن روسيا تعمل على تقديم القروض للاستثمارات التي تعزز الاقتصاد الوطني للدول الإفريقية ، موضحا أن روسيا قامت بشطب ديون بقيمة 20 مليار دولار مستحقة على الدول الإفريقية لصالح روسيا، في خطوة تهدف لتخفيف أعباء الديون على كاهل الدول الإفريقية. وأشار بوتين إلى روسيا تعتزم تعزيز وجودها في القارة الإفريقية، معتبرا إياها قارة واعدة وقال إن حجم الاقتصاد الإفريقي سيصل إلى 9 تريليونات دولار بحلول 2050. من جانبه ، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المؤسسات الروسية والدولية للاستثمار في إفريقيا والعمل على تعزيز التنمية. وقال السيسي ( الذي ترأس بلاده الاتحاد الافريقي) ، خلال كلمته في القمة ، إن “إفريقيا مقبلة على مرحلة تشهد تطورا اقتصاديا لتصبح مقصدا لاهتمام الشركاء الدوليين”، مؤكدا وضع موضوع البنية التحتية في طليعة العمل الإفريقي المشترك. وأضاف أن التعاون مع الدول الإفريقية يجب أن يستند على أسس المصلحة المشتركة، داعيا المؤسسات الروسية والدولية للاستثمار في إفريقيا والعمل على تعزيز التنمية. ووفق قناة “روسيا اليوم”،انطلقت القمة الروسية الإفريقية ومنتدى “روسيا ـ إفريقيا” الاقتصادي في مدينة سوتشي الروسية على شاطئ البحر الأسود بمشاركة قادة 43 دولة إفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.