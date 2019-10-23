الهند توقف صادراتها الدفاعية لتركيا

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
كشفت مصادر مطلعة صحيفة "إيكونوميك تايمز"،عن إعلان الهند وقف صادرات الدفاع المزدوجة الاستخدام ومن بينها المواد المتفجرة إلي تركيا. وذكرت المصادر، أن الهند لم تعد تسمح بتصدير المنتجات الدفاعية المزدوجة الاستخدام ومن بينها المواد المتفجرة والصواعق إلى تركيا، مفيدة أن منح هذه التصاريح على المدى القريب يشكل احتمالية ضعيفة، وفقاً لما نقلته صحيفة "زمان" التركية اليوم الأربعاء.
ويرجع قرار الهند هذا إلى تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن إقليم كشيمر المتنازع عليه مع باكستان خلال انعقاد دورة الأمم المتحدة، وتعزيز نوايا أنقرة تزويد إسلام آباد بالسلاح.
وعلى صعيد آخر أعربت الهند عن قلقها من العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد القوات الكردية في سوريا.
وفي وقت سابق كانت الهند جمدت صفقة عسكرية ضخمة مع تركيا لتشييد 5 سفن إنزال عملاقه بقيمة ملياري دولار، ومنعت الشركة "الأناضول" التركية لأحواض بناء السفن المنفذة من القيام بأعمال تتعلق بالدفاع في الهند.
وقال مسؤول هندي بارز طلب عدم ذكر اسمه، إن هذا القرار العقابي يرجع إلى تأييد تركيا لباكستان وإثارتها قضية كشمير أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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