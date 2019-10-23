شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة تتهم السلطات العراقية بإرتكاب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل

إتهمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن السلطات العراقية ارتكبت "انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان" في مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة هذا الشهر راح ضحيتها 149 مدنيا.

وقالت البعثة في تقرير أن هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية .. مشيرة ةإلى أن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية .

وأضافت البعثة في تقريرها: "تشير النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة".

ولفتت إلى أن "عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين يشير إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى بالعراق".

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وشهد العراق في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري احتجاجات بسبب ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد، لكن السلطات ردت

بحملة أمنية عنيفة.

وذكرت لجنة حكومية عراقية للتحقيق في موجة الاعتقالات خلال الاحتجاجات، في تقرير، أن 149 مدنيا قتلوا بسبب لجوء قوات الأمن إلى العنف المفرط وإطلاق الذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات.

وكشف تقرير لجنة التحقيق حول الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق، والتي أودت بحياة 157 شخصاً بينهم عسكريون، أن ما يقرب من 70‎% من الإصابات استهدفت الرأس والصدر، إلا أن حالة من الاستياء وخيبة الأمل سادت بين الأحزاب السياسية المختلفة والنشطاء السياسيين لعدم تطرق التقرير إلى ذكر المسؤولين عن عمليات القتل الممنهجة، محذرين من تحركات مضاعفة لما شهدته البلاد بداية الشهر الحالي.