سورية: القوات الروسية تعبر الفرات نحو الحدود التركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبرت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، نهر الفرات في سورية، وهي متجهة نحو الحدود مع تركيا.

ويأتي ذلك في إطار الاتفاق الروسي التركي، الذي تم التوصل إليه يوم أمس الثلاثاء، بشأن انسحاب القوات الكردية، وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع ، بحسب "فرانس برس" إن "رتلا للشرطة العسكرية الروسية عبر الفرات في اتجاه الحدود السورية - التركية ظهر اليوم (09:00 ت غ)".

وأضافت ان الشرطة العسكرية "ستساعد في انسحاب وحدات حماية الشعب (الكردية) وإزالة سلاحها على عمق 30 كلم" في القسم الأكبر من شمالي شرقي سورية على الحدود مع تركيا.

وبموجب الاتفاق الذي أبرم، الثلاثاء، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان فإن الروس والأتراك سيسيرون دوريات في المنطقة بعد 150 ساعة على الساعة 9:00 ت غ من يوم الأربعاء.

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وبموجب الاتفاق، فإن تركيا تحتفظ بمنطقة أخرى في شمالي شرقي سورية ينتشر فيها جيشها بين بلدتي راس العين وتل أبيض وطولها 120 كلم سيطرت عليها خلال هجومها الذي أطلقته في 9 تشرين الأول/ أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن الشرطة العسكرية الروسية دخلت إلى مدينة عين العرب (كوباني) السورية المتاخمة للحدود التركية، لمساعدة القوات الكردية على الانسحاب.

ونقلت عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن المسؤولين الروس التقوا بالممثلين المحليين لمناقشة القضايا المتعلقة بإنجاز المهام.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن روسيا وعناصر النظام السوري سيشرفون على نقل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية إلى ما بعد 30 كيلومترا من الحدود التركية، بما في ذلك "عين العرب"، وسيتم تطهير المنطقة بالكامل من الأسلحة.