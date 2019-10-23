مصر توافق على دعوة أميركية لاجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر قبلت دعوة وجهتها الإدارة الأميركية، تتضمن عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية كل من مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن بشأن سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان، الليلة الفائتة، إن "مصر تلقت دعوة من الإدارة الأميركية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ، وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة"، بحسب البيان.

ولم يحدد البيان موعد الاجتماع. كما لم يذكر ما إذا كانت إثيوبيا والسودان قد وافقتا على الدعوة الأميركية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد يوم أمس، الأحد، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، على الاجتماع في روسيا، على هامش القمة الروسية - الإفريقية التي افتتحت، اليوم الأربعاء، في سوتشي، للتباحث حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر.

وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة السد، الذي بدأت أعماله في نيسان/ أبريل 2011 بكلفة أربعة مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزّان السد.

وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق الضرر بدول المصب.

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ووقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في آذار/ مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.

والأسبوع الفائت، أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ"طريق مسدود" إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم بسبب "تشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الأطروحات اللاتي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم" لها.

واقترحت مصر نتيجة لتعثر المفاوضات أن تتوافق الدول الثلاث على مشاركة طرف دولي يتوسط الاتفاق، ويقرّب وجهات النظر. وهو ما ترفضه إثيوبيا راهنا.

وتصل حصة مصر من مياه نهر النيل، الأطول في العالم، إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وتعتمد مصر بنسبة تتجاوز 95% على مياه النيل للشرب والري.