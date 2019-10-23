القوات الروسية تعبر الفرات وتصل إلى كوباني

أعلنت موسكو، الأربعاء، وصول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة كوباني على الحدود "السورية-التركية"؛ لتناقش مع الإدارة المحلية في المدينة تنظيم التعاون.

Advertisements

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الشرطة العسكرية التقت ممثلي الإدارة المحلية في "كوباني"؛ لبحث مسائل تنظيم التعاون أثناء تنفيذ المهام.

من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش السوري سيقيم 15 مركزا حدوديا شمال شرقي البلاد.

وأضافت موسكو أن إقامة المراكز الحدودية واردة في اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا، أمس الثلاثاء، ويقضي بانتشار القوات السورية والروسية في شمال شرق سوريا لإخلاء منطقة الحدود مع تركيا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم.