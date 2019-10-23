- 1/2
- 2/2
وكالاتالأربعاء 2019/10/23 03:32 م بتوقيت أبوظبي
عدد من القوات الروسية - أرشيفية
أعلنت موسكو، الأربعاء، وصول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة كوباني على الحدود "السورية-التركية"؛ لتناقش مع الإدارة المحلية في المدينة تنظيم التعاون.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الشرطة العسكرية التقت ممثلي الإدارة المحلية في "كوباني"؛ لبحث مسائل تنظيم التعاون أثناء تنفيذ المهام.
من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش السوري سيقيم 15 مركزا حدوديا شمال شرقي البلاد.
وأضافت موسكو أن إقامة المراكز الحدودية واردة في اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا، أمس الثلاثاء، ويقضي بانتشار القوات السورية والروسية في شمال شرق سوريا لإخلاء منطقة الحدود مع تركيا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الروسية تعبر الفرات وتصل إلى كوباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.