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زلزال بقوة 5.1 درجة يهز إقليم بابوا الإندونيسي

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019

زلزال

زلزال بقوة 5.1 درجة يهز إقليم بابوا الإندونيسي

متابعات_الخليج 365

تعرض إقليم بابوا الإندونيسي، الثلاثاء، لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

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وأوضح المركز الأورومتوسطي أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض.

 

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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