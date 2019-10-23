زلزال بقوة 5.1 درجة يهز إقليم بابوا الإندونيسي

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 زلزال متابعات_الخليج 365 تعرض إقليم بابوا الإندونيسي، الثلاثاء، لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

Advertisements وأوضح المركز الأورومتوسطي أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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