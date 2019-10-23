زلزال بقوة 5.1 درجة يهز إقليم بابوا الإندونيسي

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
زلزال
متابعات_الخليج 365
تعرض إقليم بابوا الإندونيسي، الثلاثاء، لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.
وأوضح المركز الأورومتوسطي أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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