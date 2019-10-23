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الرئيس اللبناني يقر سلسلة إصلاحات ويدعم إجراء انتخابات نيابية مبكرة
الأربعاء 23 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري اليوم، إقرار مجلس الوزراء للإجراءات الإصلاحية التي اقترحها على شركائه بالإضافة إلى موازنة العام 2020، بعد خمسة أيام من تظاهرات شعبية صاخبة اجتاحت لبنان مطالبة برحيل الطبقة السياسية.
ولفت الى أن الحكومة وافقت على ميزانية عام 2020 التي تتضمن عجزا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن تساهم البنوك في خفض العجز بواقع 5.1 تريليون ليرة (3.4 مليار دولار).
وأضاف الحريري أن الحكومة أقرت أيضا مجموعة أوسع من الإصلاحات بينها خفض رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان إلى النصف.
وأعلن الحريري دعمه لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وخاطب اللبنانيين قائلا "يجب أن تعرفوا أن صوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم، وليكن صوتكم هو وحده الذي يقرر".
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