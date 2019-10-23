شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: تعليق «بريكست» بعد رفض الجدول الزمني لإقراره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء اليوم (الثلاثاء) تعليق النظر في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في البرلمان بعد رفض جدول الموافقة الذي طلبته الحكومة، بانتظار قرار الأوروبيين بشأن تأجيل محتمل لموعد الخروج، بعد هذا التصويت الذي يضرب فرصة المصادقة قبل 31 أكتوبر. وقال جونسون أمام النواب إنه سيسأل الأوروبيين عن «نواياهم» حيال طلب التاجيل الذي أقره النواب السبت. واضاف «في انتظار صدور قرارهم، فاننا سنعلق هذا التشريع».

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء اليوم (الثلاثاء) تعليق النظر في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في البرلمان بعد رفض جدول الموافقة الذي طلبته الحكومة، بانتظار قرار الأوروبيين بشأن تأجيل محتمل لموعد الخروج، بعد هذا التصويت الذي يضرب فرصة المصادقة قبل 31 أكتوبر. وقال جونسون أمام النواب إنه سيسأل الأوروبيين عن «نواياهم» حيال طلب التاجيل الذي أقره النواب السبت. واضاف «في انتظار صدور قرارهم، فاننا سنعلق هذا التشريع».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لندن: تعليق «بريكست» بعد رفض الجدول الزمني لإقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.