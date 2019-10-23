شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا توصي بالموافقة على تأجيل «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل) أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم (الثلاثاء) قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل. وقال توسك في تغريدة على تويتر «أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل جديد لموعد خروج (بريطانيا) وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي» أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.

أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم (الثلاثاء) قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل. وقال توسك في تغريدة على تويتر «أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل جديد لموعد خروج (بريطانيا) وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي» أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا توصي بالموافقة على تأجيل «بريكست» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.