شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز تصريحات رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، العديد من التصريحات للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أبرزها، نفيه موافقة المجلس على تغيير اسم جامعة زويل وحذف اسم العالم الجليل من اسم الجامعة، وأن بعض وسائل الإعلام نقلت خطأ أن المجلس وافق على حذف اسم العالم الجليل أحمد زويل خلال مناقشته تعديل القانون رقم 161 بإنشاء مدينة زويل".

ومن أبرز التصريحات أيضا، تحذر رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة النواب، من الشيكات بدون رصيد قائلا: أياكم والشيك.

وفيما يلى نرصد أبرز التصريحات التى جاءت فى خلال الجلسة:

رئيس مجلس النواب: أنا محامٍ للشعب وليس للحكومة

رئيس البرلمان: لم نغير اسم جامعة زويل أو حذف اسم العالم الجليل منها

رئيس البرلمان لـ" النواب": لائحة المجلس أنتم من وضعها ويجب الالتزام بنصوصها

رئيس البرلمان: "مساعدون فى الحكومة يمثلون الدولة العميقة.. وبيخوفوا الوزراء"

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رئيس البرلمان للنواب: إياكم والشيك.

عبد العال: نواجه مشاكل موروثة لأنظمة غرقت فى الإهمال والفساد وهربت ثروات كثيرة

رئيس البرلمان لنائب شبرا: "أنت تلميذى ولا يمكن أن أخطئ فى حق نائب"

رئيس البرلمان: "يدى التى كتبت الدستور لا يمكن تطاوعنى أخالفه نصاً أو روحاً"

رئيس البرلمان: صلبى كجبال أسوان ولن أسمح لأحد أن يملى على كيفية إدارة الجلسات