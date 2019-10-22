كارثة.. مياه الأمطار تُغرق صالة مطار القاهرة

كتب: ضياء السقا

تراكمت مياه الأمطار الغزيرة داخل صالة الوصول الداخلي رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1، بمطار القاهرة الجوي.

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من ناحية أخرى، أعلنت شركة مصر للطيران تأخير عدد من رحلاتها الجوية نظراً لسوء الأحوال الجوية.

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وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنه تقرر تأخير عدد من رحلاتها نظراً لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة، مساء الثلاثاء، على القاهرة نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة.

وأكدت الشركة على أن مصر للطيران ستراعي تأخر الركاب، وقررت تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة.

وشهدت البلاد، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيء، حيث سقطت الأمطار على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية،اليوم أن يوم غد الأربعاء، الموافق 23 أكتوبر، سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.