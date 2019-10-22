النشرة: مروحية تابعة لليونيفيل تحلق فوق الخط الازرق

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "مروحية تابعة لقوات اليونيفيل تحلق في هذه الأثناء فوق ​الخط الأزرق​ في ​جنوب لبنان​ وتنفذ طلعات استكشافية على علو منخفض فوق محاور ​الغجر​ ​العباسية​ تلال سدانة وصولا حتى بركة النقار ومرتفعات ​جبل الشيخ​".

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