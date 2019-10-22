حكومة بريطانيا تلغي حظرا على الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أن الحكومة البريطانية رفعت قيود الرحلات الجوية على مطار ​شرم الشيخ​ في مصر بعد نحو أربعة أعوام من حظر الطيران.

وأوضحت السفارة في بيان أن "الحكومة أبلغت شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ".

ولفت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا أندرو موريسون، حسب البيان، الى أنه "يسعدني أن أعلن عن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".