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حكومة بريطانيا تلغي حظرا على الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

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أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أن الحكومة البريطانية رفعت قيود الرحلات الجوية على مطار ​شرم الشيخ​ في مصر بعد نحو أربعة أعوام من حظر الطيران.

وأوضحت السفارة في بيان أن "الحكومة أبلغت شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ".

ولفت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا أندرو موريسون، حسب البيان، الى أنه "يسعدني أن أعلن عن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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