بوتين: الوضع بسوريا صعب والجميع يرى ذلك والمشاورات بين موسكو وأنقرة ضرورية

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال لقائه الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "الوضع في ​سوريا​ صعب والجميع يرى ذلك والمشاورات بين ​موسكو​ و​أنقرة​ ضرورية".

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