البرلمان البريطاني يوافق على قانون تطبيق اتفاق "بريكست"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خطا اتفاق رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خطوة كبيرة أولى، مساء اليوم، الثلاثاء، في البرلمان الذي اعتمد قانون تطبيقه في قراءة ثانية، ما يمهد الطريق أمام دراسة مفصلة للنص.

وأيد 329 نائبا مقابل 299 قانون التطبيق قبل تسعة أيام فقط من الموعد المقرر للطلاق.

ومن المتوقع أن يلي ذلك عملية تصويت غير مؤكدة نتائجها على الجدول الزمني للمناقشات التي تريدها الحكومة متسارعة، لتنال موافقة مجلس العموم اعتبارا من يوم الخميس المقبل، على أن يحصل بريكست في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

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