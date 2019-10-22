حضور عربي لافت في حفل تنصيب إمبراطور اليابان









اسماء السيد - شارك الأمير تركي بن محمد في مراسم تتويج إمبراطور اليابان، نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقى رئيس الوزراء ووزير الدفاع اليابانيين في طوكيو.

طوكيو: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز في مراسم تتويج إمبراطور اليابان ناروهيتو أكيهيتو بمناسبة اعتلائه العرش.

وكان الأمير تركي بن محمد وصل طوكيو الإثنين، وكان في استقباله في مطار هانيدا الدولي السفير المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني كوتسويوشي هياشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد الركن خالد الحواس وعدد من منسوبي السفارة.

الأمير تركي بن محمد بن فهد في طوكيو مشاركًا في تنصيب امبراطور اليابان

بدورها، هنأت الإمارات العربية المتحدة امبراطور اليابان الجديد الثلاثاء بعد استكمال مراسم تنصيبه في حفل رسمي في طوكيو.

وكتب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على تويتر "خالص التهاني لجلالة الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة تنصيبه امبراطورا لليابان... وأصدق الأمنيات بعصر جديد من التقدم والازدهار للشعب الياباني الصديق".

واستكمل امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الثلاثاء مراسم اعتلائه العرش في حفل رسمي جرى في القصر الإمبراطوري في طوكيو وفق الطقوس بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.

انطلقت مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو في القاعة الرئيسية "ماتسو نو ما" داخل القصر الإمبراطوري، وشارك في الحفل نحو 200 شخصية من اليابان والدول الأجنبية والمنظمات الدولية، بينهم – إلى جانب الأمير تركي بن محمد بن فهد - الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي حضر نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

لم يتم الإعلان عن أسماء الحضور بشكل رسمي، لكن صور الحفل تظهر بعض الشخصيات البارزة عالميًا، منهم الأمير تشارلز، والأميرة ماري أميرة الدانمارك، ووزير النقل الأميركي إيلين تشاو، ونائب الرئيس الصيني وانج تشيشان، ورئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون.

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وارتقى ناروهيتو العرش خلفًا لوالده الإمبراطور أكيهيتو الذي تنازل عن العرش في 30 أبريل/نيسان الماضي ليصبح أول من يفعل ذلك من أباطرة اليابان منذ قرابة 200 سنة.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يستقبل الأمير تركي بن محمد

إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في قصر الضيافة بطوكيو مساء الإثنين الأمير تركي بن محمد، الذي نقل إلى آبي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما هنأه لمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الياباني عن خالص تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي والوفد المرافق له.

وزير الدفاع الياباني تارو كونو والأمير تركي بن محمد في طوكيو

في خلال الزيارة أيضًا، التقى الأمير تركي بن محمد في مقر إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو وزير الدفاع الياباني تارو كونو. وفي بداية اللقاء، نقل الأمير تركي تحيات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئته لمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي والوفد المرافق له.