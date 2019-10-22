سول: تعميق علاقات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين ضروري لتجنب العودة للمواجهة

أكد نائب وزيرالوحدة الكوري الجنوبي "سيو هو" اليوم الثلاثاء أن تعميق التعاون الاقتصادي بين الكوريتين سيقلل من احتمالات عودة الجانبين لعصر المواجهة..داعما دفع سول لبناء "اقتصاد السلام" من خلال التعاون مع بيونج يانج.

جاء ذلك خلال منتدى عقد في سول لمناقشة سبل تأسيس الاقتصاد المبني على السلام في شبه الجزيرة الكورية ، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.



وقال المسؤول الكوري الجنوبي: "كلما تعمق التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، أصبح العودة إلى قوانين

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المواجهة السالفة أكثر صعوبة بمجرد أن تترسخ جذور السلام سيبدأ الأشخاص في زيارة بعضهم البعض بكل حرية، وقد يصل الأمر إلى الحد الذي يشكلون فيه مجتمعا اقتصاديا مشتركا فهل يمكن أن نقول وقتذاك إن هذه هي الوحدة الفعلية لشبه الجزيرة الكورية؟".



وشرح سيو أنه يمكن تحقيق الازدهار المشترك في حال قامت الكوريتان بتوسيع التعاون..قائلا : "إن المنطقة منزوعة السلاح

التي تفصل بين الكوريتين قد تكون بداية مناسبة لمثل هذه الجهود".



وفي إشارة إلى اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي بتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام خالية من الألغام .. قال سيو: "إن محركا مماثلا قد يخلق (دورة فعالة) عن طريق تقليل إمكانية تصاعد التوترات بين الكوريتين وضمان الأمان في المنطقة".



يذكر أن كوريا الجنوبية دأبت على الدفع بالتعاون الاقتصادي النشط بين الكوريتين كوسيلة لتخفيف التوترات بين الحدود وخلق مزاج سلام بالمنطقة، تطلعا لأنْ يسهم ذلك في المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن.