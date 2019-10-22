انطلاق مسيرة التوابيت السوداء في الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مسيرة التوابيت السوداء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من المنطقة الصناعية في مدينة الناصرة، باتجاه مقر قيادة شرطة لواء الشمال بمنطقة القشلة.
ورفع المشاركون التوابيت السوداء على السيارات المشاركة في المسيرة، تعبيرا عن حزنهم وغضبهم إثر ازدياد أعمال العنف والجريمة وسط تواطؤ الشرطة وعدم توفيرها الأمن والأمان للمواطنين العرب.
وستلتحم المسيرة مع المظاهرة القُطرية، الساعة الخامسة عصرا، أمام مقر قيادة الشرطة في منطقة القشلة بالناصرة، وذلك ضمن سلسلة التظاهرات والأعمال الاحتجاجية التي تنظمها لجنة المتابعة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.
ودعت لجنة المتابعة العليا ولجنة مكافحة العنف والجريمة وممثلو الأحزاب والحركات السياسية والأطر المختلفة في الناصرة، أهالي المدينة وكافة أبناء وبنات المجتمع العربي من مختلف المدن والقرى بالمشاركة بكثافة في هذه المظاهرة رفضا للعنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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