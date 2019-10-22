اتهام 4 أشخاص بينهم محام من المشهد وكفر كنا بحيازة سلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال 4 أشخاص بينهم محام، وهم (32 و26 عاما) من المشهد و(32 و31 عاما) من كفر كنا. ونسبت النيابة إليهم "شراء مسدسات من فلسطينيين".

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "جرى اعتقال مشتبهين (32 و31 عاما) من كفر كنا، على يد وحدة 'اليمار' بعد العثور بسيارتهما على مسدس (نصف أوتوماتيكي) وذخيرة، في شارع رقم 77 قرب قرية الزرازير، بتاريخ 01.10.2019".

ووفقا للائحة التهام، "اتفق المتهم (32 عاما) من كفر كنا والمتهم (32 عاما) من المشهد، مع فلسطيني على الالتقاء بتاريخ 01.10.2019 في منطقة المركز، وهناك يستلم المتهم الثاني من المشهد السلاح بيده. المتهم الثاني من المشهد أخبر المتهم الأول بأنه لم ينجح في الحصول على سيارة، وعليه قام المتهمان من كفر كنا بأخذ سيارة شقيق المتهم الثاني من كفر كنا، وقادا السيارة من كفر كنا لمنطقة المثلث. قرابة الساعة 20:00، التقى المتهمان من كفر كنا بمشتبه، قرب زيمر وأخذا منه مسدس من نوعATAK ARMS 9 ملم وذخيرة مناسبة للمسدس والتي كانت فارغة. المتهم الأول من كفر كنا قام بإخفاء المسدس والذخيرة، وقادا السيارة في طريق عودتهما باتجاه كفر كنا. وقرابة الساعة 20:30، وصل المتهمان قرب الزرازير، وهناك تم نصب حاجز للشرطة، وتم الإيعاز لهما بالتوقف والخروج من السيارة، إلا أن المتهم الأول من كفر كنا لم ينصع للأوامر وحاول عدم فتح باب السيارة، وبعد توقيف السيارة، قام أفراد الشرطة بكسر زجاج النافذة وبقوة، استطاعوا توقيف السيارة، وخلال تفتيشها تم ضبط المسدس والذخيرة".

(تصوير الشرطة)

وبحسب لائحة الاتهام فإنه "تم اعتقال متهمين (32 و26 عاما) من سكان المشهد، بعد إلقائهما مسدس من نوع FN على شارع رقم 60، قرب كفار غدعون، بتاريخ 03.10.2019. وتبين أن المتهم الأول (32 عاما) اتفق مع شاب فلسطيني لشراء مسدس منه، بتاريخ 02.10.2019، وخلال ساعات المساء، قاد المتهمان باتجاه الرينة، وقرابة الساعة 23:00 وصلا إلى زيمر، وهناك التقيا بمشتبه آخر، وأخذا منه مسدس من نوع FN وذخيرة خاصة للمسدس. وعند الساعة 01:30، وصل المتهمان إلى حاجز تم نصبه من قِبل وحدة 'اليمار' في الشمال، قرب كفار غدعون، على شارع رقم 60، وعند ملاحظة المتهمين وجود الشرطة، قاما بإلقاء المسدس من نافذة السيارة، وتم العثور على المسدس وجرى اعتقال المتهمين".