جيمي كارتر يتعرض لكسر في الحوض فى أمريكا الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، إلى المستشفى بعد أن سقط وأصيب بكسر في الحوض داخل منزله في الولايات المتحدة مساء أمس الإثنين.

وقالت المتحدثة باسمه، ديان كونغيلو إن إصابة كارتر البالغ من العمر 95 سنة ثانوية، وإن معنوياته عالية. وهذه هي المرة الثالثة التي يقع فيها كارتر أثناء المشي خلال الشهور القليلة الماضية، في الأولى خلال الربيع الماضي أجريت له عملية استبدال في العظام وفي وقت سابق من الشهر الحالي عاود السقوط ليتلقى 14 قطبة.

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