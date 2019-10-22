أردوغان: سنستأنف العملية العسكرية في سوريا إذا لم تفي واشنطن بوعودها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق سورية قريبة من الحدود مع تركيا مستمر.
وأضاف الرئيس التركي، إن تركيا ستمضي في عمليتها العسكرية بشمال شرق سوريا ”بإصرار“ بعد انقضاء وقف لإطلاق النار في وقت لاحق يوم الثلاثاء إن لم تف واشنطن بوعودها لها.
جاء ذلك في تصريحات بمطار أنقرة قبل سفره إلى روسيا لإجراء محادثان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكانت الولايات المتحدة قد توسطت في وقف إطلاق النار.
ومن المقرر انتهاء وقف إطلاق النار في العملية العسكرية التركية بشمال شرق سوريا الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.
المصدر: رويترز
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