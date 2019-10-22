الان تتابع الأسد: معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دمشق- الخليج 365:
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن معركة إدلب هي “الأساس” لحسم الحرب المستمرة في بلاده منذ أكثر من ثماني سنوات، في تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال زيارته خطوط الجبهة الأمامية ضد الفصائل الجهاية في المحافظة.
وقال الأسد، وفق تصريحات نشرتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الإجتماعي، “كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والارهاب في كل مناطق سوريا”.
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