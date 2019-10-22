مصر.. ننشر أماكن سقوط الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

ننشر أماكن سقوط الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء

متابعات_الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون الطقس بمصر اليوم بارد فى بعض المناطق مصحوب بتغير فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، بينما يصبح الطقس اليوم معتدلًا على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.



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وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة البحر المتوسط تشهد اعتدالا فى الطقس اليوم، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة فى الطقس اليوم، إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتشهد بعض المحافظات المصرية، تقلبات فى حالة الجو، حيث تتساقط الأمطار على السواحل الشمالية وتمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، على أن تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، فى الوقت نفسه تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

ويعد فصل الخريف، من أكثر فصول السنة تغيرٌ فى أحوال الطقس، حيث يشهد الطقس اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، تقلبات جوية مفاجئة تتمثل فى هبوب رياح وارتفاع للأمواج مصحوب بسقوط أمطار غزيرة ورعدية ببعض المناطق التى يحاط بها الجبال من جميع الاتجاهات.